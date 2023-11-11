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В Красноярске гонщики дрифтовали около театра

Полиция Красноярска проверит заезды и дрифт на Театральной площади

Сотрудники полиции Красноярска начали расследование по факту движения машины по пешеходной зоне в центре города. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД 24».

По информации очевидцев, автомобилист устроил дрифт прямо в пешеходной зоне на Театральной площади.

Теперь следователи устанавливают участников «перформанса возле» Театра оперы и балета.

«Сегодня в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции было обнаружено видео, на котором неустановленный водитель совершает опасные маневры на пешеходной зоне Театральной площади», — уточнили в правоохранительных органах.

Согласно сообщению «ЧП Красноярск», красноярец также устроил фотосессию с полуобнаженными девушками.

До этого водителей двух BMW и Mercedes оштрафовали за коллективный дрифт на улице. В отношении молодых людей составлены шесть административных протоколов — в том числе за езду без номерных знаков.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.

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