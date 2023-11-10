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Показан автомобиль Polestar 5 с алюминиевым кузовом и без заднего стекла

В США представлен Polestar 5 с полностью алюминиевым кузовом

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autohome.com.cn

Основанный Geely и Volvo бренд Polestar в ходе презентации в США официально представил новое «четырехдверное купе» Polestar 5. Об этом сообщает Autohome.

Серийный электромобиль построен на базе концепта Precept, представленного в начале 2020 года. Серийная версия получила глухую панель вместо решетки радиатора, обтекаемый кузов без заднего стекла и скрытые дверные ручки. Лючок, под которым скрывается разъем для зарядки, размещен на переднем крыле. Вместо зеркал заднего вида у Polestar 5 предусмотрены камеры.

Обивка салона изготовлена из экологичных материалов — переработанного пластика и льняной ткани. Кузов Polestar 5 полностью изготовлен из алюминия. Новая электрическая полноприводная трансмиссия базируется на 800-вольтовой архитектуре. Автомобиль, рассчитанный на четырех пассажиров, способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды и проехать на одной зарядке до 480 км.

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