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Водитель из Таджикистана устроил ДТП в Татарстане и сбежал

Виновник ДТП из Таджикистана предъявил поддельные права и сбежал

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Татарстане водитель, приехавший из Таджикистана, устроил ДТП, а при его оформлении явился в отдел ГИБДД с поддельными водительскими правами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в Казани, мужчина на арендованном Kia Rio врезался в едущую впереди Honda Civic. В центре оформления ДТП он предъявил паспорт гражданина Таджикистана и водительское удостоверение, выданное в Киргизии. В ответ на дополнительные вопросы мужчина признался, что купил удостоверение через интернет. Экспертиза подтвердила, что документ напечатан на струйном принтере.

Водителю назначили штраф в 30 тыс. рублей, однако после этого мужчина, ранее проживавший в Зеленодольске, скрылся. Его ищут судебные приставы.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали трех мужчин за драку с сотрудниками ГИБДД.

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