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«КамАЗ» выпустил новый тяжелый беспилотный грузовик «Робокоп»

В Татарстане испытывают беспилотный грузовик «КамАЗ Робокоп»

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Телеграм-канал ПАО «КАМАЗ»

В Татарстане проходят испытания прототипа беспилотного тяжелого самосвала «КамАЗ» с колесной формулой 8x4. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ПАО «КамАЗ». Машина получила имя «Робокоп». Так называется американский фантастический фильм, выпущенный на экраны в 1987 году.

«КамАЗ Атлант 49 «Робокоп» после установки самосвальной платформы едет в наш НТЦ для доработки, после чего направится в Кемерово на испытания в реальных условиях в одном из угольных разрезов», — говорится в сообщении.

В июне по трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву начали движение беспилотные грузовые автомобили «КамАЗ». Отмечалось, что несмотря на автономное управление, в кабинах автомобилей будут находиться водители.

До этого стало известно, что в Узбекистане начнется обучение студентов под задачи автозавода «КамАЗ». Ташкентский государственный университет и челнинское предприятие заключили сотрудничество в организации стажировки преподавателей, студенческой практики и трудоустройства выпускников на автогиганте.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) могут задействовать беспилотные грузовики для доставки снарядов и гуманитарных грузов.

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