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В Челябинской области приостановили регистрацию автомобилей

В ГИБДД Челябинска приостановили регистрацию автомобилей из-за технического сбоя

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Технический сбой программного обеспечения произошел в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устраняются технические неисправности. О причинах сбоя и о том, когда возобновят свою работу регистрационно-экзаменационные подразделения, не сообщается.

В октябре в Москве также произошел сбой в работе информационных ресурсов межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции. Тогда в МРЭО были зафиксированы большие очереди из автомобилистов. Из-за неполадок увеличилось время предоставления госуслуги по регистрации транспортных средств. В МВД призвали граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов. Позже сбой был устранен.

Также стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает автовладельцам подавать заявление в ГИБДД о снятии машины с учета сразу после совершения сделки по продаже.

Ранее сообщалось, что полис ОСАГО может стать необязательным при визите в ГИБДД.

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