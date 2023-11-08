Китайская компания SAIC представила новый седан Roewe D7 EV

Китайская корпорация SAIC начала продажи электрического седана Roewe D7 EV. Об этом сообщает carnewschina.com.

Модель построена на новой платформе Nebula. По размерам Roewe D7 EV близок к седанам Toyota Camry и Kia K5: длина составляет 4890 мм, колесная база 2810 мм. В салоне на передней панели находится большой дисплей, объединяющий в себе панель приборов и мультимедийную систему.

Анонсированы две версии электромобиля — с двигателем мощностью 197 л.с. и дальностью хода 510 км и 610 км. Привод у обеих модификаций задний. В Китае Roewe D7 EV предлагается по цене от 149,8 тыс. юаней до 176,8 тыс. юаней (от 1,9 млн рублей до 2,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский автоконцерн Great Wall представит на автосалоне в китайском городе Гуанчжоу новый внедорожник Tank 700 Hi4-T. Новый Tank 700 Hi4-T оснащается плагин-гибридной силовой установкой на базе 3,0-литрового бензинового турбдвигателя. Мощность мотора составляет 517 л.с.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи нового седана Geely Emgrand.