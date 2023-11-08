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В российском регионе иностранцам запретят водить автобусы и такси

В Челябинской области иностранцам запретят водить автобусы и такси с 2024 года

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Shutterstock

В Челябинской области с 2024 года иностранным гражданам будет запрещено водить автомобили такси и автобусы. Соответствующее постановление подписал областной губернатор Алексей Текслер, документ размещен на сайте областного правительства.

Согласно документу, иностранным гражданам будет запрещено заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении. Кроме того, запрет распространяется «на деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем».

Запрет вступает в силу 1 января будущего года. Компаниям необходимо привести численность используемых иностранных работников в соответствие с постановлением губернатора до 1 марта следующего года, говорится в документе.

Ранее стали известны четыре способа снизить стоимость поездки на такси в России.

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