Стало известно, какие автомобили закупали для российских чиновников в 2023 году

«Москвич 3/3е» стал самой популярной моделью среди автомобилей отечественной сборки, которые закупали для российских госслужащих, на их закупку направили 1,2 млрд рублей. Об этом kp.ru сообщили эксперты поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», которые проанализировали госзакупки автомобилей за три квартала 2023 года.

Специалисты подсчитали, что при средней стоимости в 2,2-2,5 млн рублей было закуплено порядка 500 таких машин. На втором месте в списке оказалась Lada Granta, ее закупка обошлась в 525,4 млн рублей, на третьем — УАЗ СГР («Буханка») — 499,7 млн рублей.

«Госзакупки автомобилей не обязательно предполагают приобретение авто для чиновников. В ряде случаев речь идет о хозяйственных или служебных нуждах госучреждений», — отметил гендиректор «Тендерплана» Максим Кузнецов.

Самую дорогую российскую машину — лимузин Aurus за первые три квартала этого года чиновникам не покупали, уточнили эксперты. По данным «Тендерплана», госслужащим также закупали автомобили Niva Travel на 341,1 млн рублей, УАЗ Патриот на 227,2 млн рублей, Lada Vesta на 168,5 млн рублей, Niva Legend на 104 млн рублей, Haval F7/F7x на 90,6 млн рублей, Пикап на 75,6 млн рублей, Haval Jolion на 63,8 млн рублей и другие модели.

Напомним, что президент России Владимир Путин в начале сентября дал поручение правительству совместно с властями регионов и при участии управделами президента о «приоритетном» использовании чиновниками отечественных автомобилей. Глава государства ждет соответствующий доклад до 1 февраля.

Ранее была названа сумма, которую жители России потратили на китайские автомобили в 2023 году.