Владельцам новых электрокаров грозят сложности с ремонтом и запчастями

На российском рынке все большую популярность набирают экзотические электромобили из Китая. За последний год в стране появилось более 10 новых китайских брендов. Параллельный импорт этих автомобилей опережает по продажам официально поставляемые марки. Однако возникают вопросы о ремонте и запчастях для таких «экзотических» автомобилей, а также о возможности аннулирования регистрации электромобиля. Об этом сообщает газета «Известия», проведя соответствующее исследование.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», продажи электромобилей стремительно растут. В сентябре было продано 1757 новых электромобилей, что в восемь раз больше, чем в сентябре прошлого года. За девять месяцев текущего года продажи новых электромобилей достигли 8752 машин, что является пятикратным ростом.

Особенно выделяется марка Zeekr, принадлежащая компании Geely. Только в сентябре было продано 648 автомобилей этой марки, что в 324 раза больше, чем годом ранее. Zeekr стала лидером в своем сегменте и впервые попала в топ-25 российского рынка автомобилей. Однако автомобили этого бренда не являются дешевыми. Например, лифтбек 001, наиболее популярная модель, стоит от 8,8 млн рублей, минивэн 009 — от 14 млн рублей, а кроссовер X — от 6 млн рублей. Некоторые более мелкие участники рынка предлагают эти же модели по более низким ценам.

По результатам девяти месяцев текущего года Zeekr занимает третье место по продажам (1378 автомобилей). Лидером является Volkswagen, который опережает и российские электромобили Evolute (1410) и официально представленные Voyah (513). Tesla постепенно уступает китайским маркам, занимая четвертое место с 1006 проданными автомобилями.

Директор «Автостата» Сергей Целиков считает, что в этом году в России можно увидеть продажи электромобилей в объеме более 2000 автомобилей в месяц и преодоление отметки в 10 тыс. автомобилей за год.

На форуме «CarX: революция в автобизнесе» учредитель компании Neo Cars Анатолий Курушин предупредил о возможных рисках, связанных с параллельным импортом автомобилей.

Одним из таких рисков являются «серые» схемы с недооценкой ввозных таможенных пошлин. По словам Курушина, в Киргизии недооценка пошлин на электромобили составляет не менее 40%, а на автомобили с двигателями внутреннего сгорания — до 80%. В Казахстане этот показатель составляет 40%, а в Белоруссии — до 50%. Такие сделки могут быть признаны фиктивными, что может привести к отзыву ПТС.

Еще одной проблемой является обслуживание и ремонт автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Запчасти для некоторых моделей оказываются чрезвычайно дорогими. Ущерб от этого может понести дилер, продавший такой автомобиль, или страховая компания.

Кроме того, многие электромобили из Китая не имеют русифицированной версии, а некоторые из их сервисов могут работать некорректно в России.

Ранее стало известно, какие автомобили перестанут поставлять в Россию после 1 августа.