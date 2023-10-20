Злоумышленники пытались отсудить 43 млн рублей за бракованную Audi, которую сами сломали

В Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве задержано двое граждан, которые вывели из строя автомобиль Audi и пытались отсудить у автопроизводителя 43 млн рублей, выдав поломку за заводской брак. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Два года назад фигуранты приобрели у официального дистрибьютора в городе Санкт-Петербурге автомобиль «Audi» 2016 года выпуска. Иномарка находилась на гарантии и была технически исправна. Используя специальные технические устройства, злоумышленники вывели из строя блок переключателей заднего сиденья автомобиля», — отмечается в сообщении МВД.

В поступившем в суд исковом заявлении поломка была выдана за заводской брак. Сумма исковых требований вместе с штрафами, неустойками и компенсацией морального вреда составила 43 млн рублей, 3,5 млн рублей из которых составила стоимость автомобиля. Двое задержанных были ранее судимы за мошенничество, один из них — адвокат. По версии следствия, нестандартную схему выманивания денег у автопроизводителей они разработали вместе с другими лицами.

Суд первой инстанции принял решение в пользу истца, однако вышестоящий суд в июле 2023 года его отменил по жалобе автопроизводителя. В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве было проведено 23 обыска.

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