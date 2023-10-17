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Китайский автобренд Li Auto представит свой первый минивэн

Минивэн Li Auto Mega поступит в продажу в Китае в январе 2024 года

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Li Auto

Китайская компания Li Auto в декабре 2023 года представит первый в своей истории минивэн. Об этом сообщает carnewschina.com. Продажи модели начнутся спустя месяц.

По данным издания, автомобиль построен на платформе Whale. Его длина составляет 5300 мм. Кузов минивэна получил обтекаемые формы, благодаря чему производителю удалось достичь самого низкого коэффициента сопротивления в сегменте. Среди особенностей машины — выдвигающиеся ручки дверей и аэродинамические колесные диски.

Автомобиль получит батарею емкостью 100 кВт. ч. Запас хода составит около 600 км. Цены на автомобиль в Китае будут начинаться от 500 тыс. юаней (6,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский автобренд Jetour поднял цены на две свои модели в России. В середине октября кроссоверы Dashing и X90 Plus подорожали на 50 тыс. рублей, или 1,3-2%. При этом никаких изменений в оснащении обеих моделей не произошло.

Ранее сообщалось, что продажи обновленного кроссовера Nissan Rogue начнутся в 2024 году.

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