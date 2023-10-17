Россияне стали меньше покупать автомобилей с пробегом

В России рынок автомобилей с пробегом по итогам сентября вырос на 10,9%, до 509,5 тыс. машин, но темпы реализации по отношению к августу замедлились. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что в сентябре 2023 года продажи подержанных машин оказались сразу на 7,6% ниже, чем в предыдущем месяце. Среди марок на вторичном рынке в первый осенний месяц этого года лидировали отечественная Lada — продажи машин бренда выросли на 8,4%, до 115,3 тыс. штук. На втором месте Toyota (59,1 тыс. ед.). Третье место занимает Kia (27,9 тыс. ед.). В топ-5 входят также Hyundai (27,3 тыс. ед.) и Nissan (27,1 тыс. ед.).

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее в РОАД сообщили, что в 2023 году в России будет продано 950 тыс. новых легковых автомобилей.