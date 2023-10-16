Путин назвал причину высокого спроса на китайские авто в России

Спрос на китайские автомобили в РФ растет, потому что улучшается их качество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента России Владимира Путина.

«Мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», — отметил глава государства.

С января по август текущего года в России было реализовано 283 тыс. автомобилей китайских марок. Всего за девять месяцев в РФ было продано 603,4 тыс. новых легковушек.

Если в январе текущего года продажи китайских машин в стране составляли 17,2 тыс. ед., то в августе они достигли отметки в 61,4 тыс. ед., превысив объем продаж остальных марок на российском авторынке (47,1 тыс. ед.). В модельном рейтинге самыми продаваемыми машинами из КНР стали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro.

Ранее стало известно, что на российском рынке работают более 20 китайских автобрендов.