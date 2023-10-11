«Русгидро» пожаловался на плохое качество автомобилей Evolute

Крупнейший российский электроэнергетический холдинг «Русгидро» заявил, что недоволен качеством отечественных электрокаров Evolute. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора АО «Электрозарядные станции Русгидро» Дмитрия Беляева.

По словам топ-менеджера, автомобили Evolute используются в сервисе каршеринга Green Crab, который принадлежит энергокомпании. Из-за «детских болезней» более 20% автопарка могут одновременно оказаться в простое. При этом за приобретенные в лизинг машины приходится вносить платежи, даже во время простоя. Возникают проблемы и с зарядными станциями для электромобилей, добавил он.

Электромобили Evolute i-Pro выпускаются на мощностях липецкого завода «Моторинвест». Автомобиль оснащается силовой установкой мощностью 150 л.с. Предусмотрено два режима движения — Eco и Sport. Максимальная скорость новинки составляет 145 км/ч. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — торсионная балка. Батарея емкостью 53 кВт позволяет преодолеть 433 км на одном заряде.

Также «Моторинвест» производит электромобили Evolute i-Joy. Модель оснащается электромотором мощностью 176 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 53 кВт. Запас хода машины составляет 405 км. Зарядить аккумулятор через разъем CCS-2 с 30% до 80% можно за 30 минут.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге городские службы закупят отечественные электромобили.