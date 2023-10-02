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ДТП с бензовозом привело к розливу нефтепродуктов

МЧС Якутии сообщило о розливе нефтепродуктов после ДТП с бензовозом

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РИА «Новости»

В Якутии бензовоз попал в дорожную аварию, в результате чего произошел розлив нефтепродуктов. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Республики Саха (Якутия).

Инцидент произошел в городе Мирный. По данным спасателей, бензовоз с полуприцепом направлялся в Ленск. Водитель большегруза не справился с управлением и съехал в кювет, полуприцеп опрокинулся набок.

На место аварии прибыли пожарные, ГИБДД и администрация города и района. Возгорания после ДТП не произошло, количество розлива нефтепродуктов уточняется. Специалисты занимаются перекачкой нефтепродуктов из бензовоза в другой транспорт.

На месте происшествия выставлен пожарный пост безопасности с необходимым количество пенообразователя. На место аварии привлечены 20 человек и 8 единиц техники от РСЧС.

Ранее в Москве вертолет приземлился на МКАД для помощи участникам массового ДТП.

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