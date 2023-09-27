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В Федерации автовладельцев рассказали, как сэкономить при покупке автомобиля в России

Глава ФАР Канаев: покупка автомобиля с неполной комплектацией поможет сэкономить

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Depositphotos

Сэкономить при покупке нового автомобиля в России можно, только если выбрать неполную комплектацию, рассказал «Москве 24» директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

«Раньше бюджетным вариантом можно было бы назвать отечественного производителя, но в последнее время и он поднял цены. Также вряд ли получится найти у дилеров какие-то скидки. Поэтому сэкономить можно на выборе подходящей комплектации. Даже «китайцев» и «иранцев» поставляют в нескольких вариантах, которые можно подобрать под себя», — сказал эксперт.

По его словам, можно также поискать хорошую машину на вторичном рынке, однако, для этого нужно понимать, на что обращать внимание при выборе. Канаев посоветовал присматривать машины ликвидных марок, например, Ford, Toyota или Hyundai, которые после эксплуатации еще можно будет перепродать.

При этом специалист уточнил, что покупка нового автомобиля будет все же предпочтительнее, чем приобретение подержанного.

Накануне вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов сообщил, что автомобильные дилеры ожидают подорожания новых легковых машин в России в 2023 году на 30%.

Ранее автоэксперты назвали три главные причины роста цен на автомобили.

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