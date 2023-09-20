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ДТП с гоночным грузовиком «КАМАЗ-Мастер» попало на видео

Опубликовано видео ДТП с гоночным грузовиком «КАМАЗ-Мастер» в Татарстане

Авария с участием гоночного грузовика «КАМАЗ-Мастер» в Татарстане попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Регион 116».

ДТП произошло в районе села Белая Гора в Чистопольском районе республики. На кадрах видно, что движущийся впереди гоночного «КамАЗа» легковой автомобиль столкнулся со встречной фурой, после чего вылетел на обочину. Осколки от фуры и легковушки попали в машину команды «КАМАЗ-Мастер».

По данным Telegram-канала Mash Iptash, пострадавших нет. Черная легковушка получила сильные повреждения.

В момент аварии коллектив «КАМАЗ-Мастер» направлялся на соревнования по ралли-рейдам «Симбирский тракт», которые пройдут в Ульяновской области с 21 по 24 сентября.

Ранее в Ленобласти мужчина в маске сжег Mercedes за 11 млн рублей.

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