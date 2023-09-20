Главу российского представительства Kia ограбили в Москве

В Москве неизвестный преступник похитил деньги из кабинета президента Kia в России и СНГ Санг Гвон Джонга, сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным, злоумышленник появился в бизнес-центре «Лайт хаус» около семи вечера и направился в офис российского представительства корейского автопроизводителя Kia. Вскрыв дверь на пожарной лестнице, преступник похитил из тумбочки в кабинете руководителя $500 (около 50 тыс. рублей).

Потерпевший, 52-летний Санг Гвон Джонг был назначен на должность президента Kia в России и СНГ в январе 2022 года. Свою карьеру в Kia он начал в 1997 году.

В августе «Газета.Ru» подробно писала о том, что Kia открыла представительство в Казахстане, где сможет полностью возобновить операционную деятельность, прерванную в России в 2022 году.

Ранее под Санкт-Петербургом злоумышленник в медицинской маске сжег внедорожник Mercedes за 11 млн рублей.