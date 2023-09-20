Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге поспорили с Лукашенко из-за горящих белорусских автобусов

В Петербурге ответили на слова Лукашенко о плохом обслуживании горящих автобусов

close
100%
Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Петербургское предприятие «Пассажиравтотранс» не является частной компанией и обслуживает белорусские автобусы по регламенту. Так на предприятии прокомментировали «Газете.Ru» слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что автобусы горят в Петербурге из-за некачественного обслуживания.

«СПб ГУП «Пассажиравтотранс» не является частной компанией и эксплуатирует свой подвижной состав самостоятельно и по регламенту», — ответили «Газете.Ru» в пресс-службе предприятия.

Как заявил Лукашенко накануне, в Петербурге горят автобусы белорусского производства, потому что «какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание». Белорусский лидер попросил российские транспортные организации заниматься качественным и своевременным обслуживанием машин. При отсутствии такой возможности белорусская сторона готова направить своих специалистов и организовать подготовку кадров в регионе, отметил он.

О том, что за последний год пожары в автобусах Санкт-Петербурга приобрели массовый характер, «Газета.Ru» рассказывала в середине июля. В начале августа из-за риска возгорания «Пассажиравтотранс» объявил об отзыве 137 автобусов производства Минского автомобильного завода («МАЗ-203047»), после проверок технику вернули на маршруты.

Ранее в Москве сгорел автомобиль конструктора системы ГЛОНАСС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях