В Петербурге поспорили с Лукашенко из-за горящих белорусских автобусов

Петербургское предприятие «Пассажиравтотранс» не является частной компанией и обслуживает белорусские автобусы по регламенту. Так на предприятии прокомментировали «Газете.Ru» слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что автобусы горят в Петербурге из-за некачественного обслуживания.

«СПб ГУП «Пассажиравтотранс» не является частной компанией и эксплуатирует свой подвижной состав самостоятельно и по регламенту», — ответили «Газете.Ru» в пресс-службе предприятия.

Как заявил Лукашенко накануне, в Петербурге горят автобусы белорусского производства, потому что «какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание». Белорусский лидер попросил российские транспортные организации заниматься качественным и своевременным обслуживанием машин. При отсутствии такой возможности белорусская сторона готова направить своих специалистов и организовать подготовку кадров в регионе, отметил он.

О том, что за последний год пожары в автобусах Санкт-Петербурга приобрели массовый характер, «Газета.Ru» рассказывала в середине июля. В начале августа из-за риска возгорания «Пассажиравтотранс» объявил об отзыве 137 автобусов производства Минского автомобильного завода («МАЗ-203047»), после проверок технику вернули на маршруты.

Ранее в Москве сгорел автомобиль конструктора системы ГЛОНАСС.