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В Госдуме готовят поправки о выдаче прав на 20 лет вместо 10

В России хотят увеличить срок действия водительских прав до 20 лет

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Максим Блинов/РИА Новости

Председатель комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев объявил о подготовке поправок к законопроекту, предусматривающему увеличение срока действия водительского удостоверения с 10 до 20 лет. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если гражданин Российской Федерации исправно проходит медицинские осмотры, не имеет нарушений и не числится в розыске, то возможно будет внести поправку, позволяющую продлить срок действия водительского удостоверения до 20 лет.

Москвичев отметил, что данное предложение находится на стадии обсуждения и уже проведены соответствующие консультации с начальником ГАИ и сотрудниками.

Таким образом предлагается избежать лишних проблем для граждан, связанных со сбором дополнительных документов.

Также в России предложили временно лишать прав водителей при 10 неоплаченных штрафах.

В начале сентября председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры заксобрания Петербурга Алексей Цивилев сообщал, что городские власти планируют увеличить штат МВД и наделить сотрудников электросамокатами.

Ранее в Германии мужчина потушил автомобиль восемью бутылками пива.

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