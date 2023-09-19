Движение авто по Крымскому мосту восстановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного информационного центра по ситуации на мосту.

О прекращении движения сообщалось в 8:49 мск, а о возобновлении — в 9:57 мск.

До этого сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто. Заявлений о причинах такой меры не было.

14 сентября Минобороны РФ сообщило о ликвидации 11 дронов и пяти безэкипажных катеров ВСУ, которые атаковали патрульный корабль Черноморского флота и территорию Крыма.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что осиротевшей после взрыва на Крымском мосту девочке продолжат помогать психологи.