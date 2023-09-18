Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали, как поступать при изъятии авто в Европе

МИД РФ: при изъятии авто в Европе следует звонить в ситуационно-кризисный центр

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Министерство иностранных дел РФ призвало россиян обращаться в департамент ситуационно-кризисный центр в случае изъятия в Евросоюзе автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные департамента ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России, которым российские граждане, оказавшиеся в затруднительном положении за рубежом, могут передать всю информацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД РФ порекомендовали обращаться к русскоязычным адвокатам, которые могут оказать помощь в трудной ситуации.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

13 сентября эстонские таможенники развернули на границе первый автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством.

Ранее в МИД РФ заявили, что власти ЕС планируют ввести новый железный занавес, ограничивая ввоз.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях