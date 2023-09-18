В МИД РФ рассказали, как поступать при изъятии авто в Европе

Министерство иностранных дел РФ призвало россиян обращаться в департамент ситуационно-кризисный центр в случае изъятия в Евросоюзе автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные департамента ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России, которым российские граждане, оказавшиеся в затруднительном положении за рубежом, могут передать всю информацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД РФ порекомендовали обращаться к русскоязычным адвокатам, которые могут оказать помощь в трудной ситуации.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

13 сентября эстонские таможенники развернули на границе первый автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством.

Ранее в МИД РФ заявили, что власти ЕС планируют ввести новый железный занавес, ограничивая ввоз.