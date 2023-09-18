Массовая авария произошла на юге Москвы

На улице Поляны в Москве произошло массовое ДТП, сообщает Telegram-канал Mash.

В аварии столкнулись сразу шесть автомобилей: Audi, Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen, Hyundai и Nissan. Два человека получили травмы, врачи оказали им помощь на месте происшествия. На видео с последствиями аварии видно, что в результате ДТП оранжевое купе Nissan оказалось на разделительном газоне. У машины повреждены передняя часть и левый бок. Разбитые кроссовер Audi Q7 и седан черного цвета остановились в левом ряду. На место происшествия прибыли пожарные.

На кадрах с камеры наблюдения, опубликованных в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», видно, что Nissan вылетел с проезжей части, пересек разделительный газон и врезался во встречные автомобили, которые двигались плотным потоком. Затем его отбросило обратно на газон.

Ранее в Мурманской области у автобуса на ходу загорелось и взорвалось колесо.