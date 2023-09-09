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В Москве открылась для движения новая магистраль

Путин и Собянин открыли новую вылетную магистраль на западе Москвы

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 9 сентября, открыли движение по проспекту Багратиона в городе (Северный дублер Кутузовского проспекта). Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что шестиполосная магистраль длиной около 10 км проходит от «Москвы-Сити» и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей.

Российский фонд прямых инвестиций привлек к участию в реализации проекта дублера пять ведущих суверенных фондов из стран Азии и Ближнего Востока.

Путина попросили разрешить запуск движения.

«Вперед! Разрешаю», — подчеркнул глава государства.

Вскоре по магистрали с гудком поехали в три колонны новые синие, белые и красные «Москвичи».

Предполагается, что запуск движения по Северному дублеру Кутузовского проспекта уменьшит время ожидания в пробках для водителей более чем на 7 млн машино-часов в год, а совокупная протяженность перегруженных участков дорог в прилегающих районах сократится на 72 км.

В Москве 9 и 10 сентября празднуется День города.

До этого столичный градоначальник открыл станции «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская» на салатовой ветке. Он отметил, что прокладывать этот участок начали в 2019 году.

Ранее была открыта серийная сборка новой модели «Москвич 6».

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