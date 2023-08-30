Легковушку отбросило под грузовик после столкновения под Йошкар-Олой

Две легковушки и грузовик попали в ДТП на трассе в Татарстане. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция, которая опубликовала кадры с места аварии.

ДТП произошло на 98 км автодороги Йошкар Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга». По предварительным данным, водитель автомобиля Kia не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с Infiniti. После удара Infiniti отбросило на «встречку» под грузовик Ford.

«Благодаря пристегнутым ремням безопасности никто из участников происшествия не пострадал, несмотря на значительные повреждения автомобилей», — отметили в ГИБДД.

Полицейские подчеркнули, что использование ремней безопасности снижает риск получения травм для водителя и переднего пассажира на 50%, а для пассажиров заднего ряда – на 25%. При опрокидывании риск снижается в пять раз.

Ранее в Забайкалье пассажир автомобиля пытался выдать два мешка конопли за траву для кроликов.