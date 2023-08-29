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Бугульминец нокаутировал курьера за неправильную парковку

В Бугульме избили курьера из-за неправильно припаркованного автомобиля

В Татарстане мужчина ударил курьера, который припарковал автомобиль около дома и ушел к клиенту. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

Инцидент произошел в Бугульме. Курьер ненадолго оставил машину и зашел в подъезд отдать заказ. На выходе его ждал взбешенный мужчина и после короткого разговора ударил доставщика по лицу. От удара курьер упал на асфальт, а злоумышленник сбежал.

Прохожие оказали курьеру помощь. По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что доставщик неправильно припарковал машину.

Ранее стало известно, что в Анапе водитель электросамоката в костюме Человека-паука врезался в автомобиль.

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