Бугульминец нокаутировал курьера за неправильную парковку

В Татарстане мужчина ударил курьера, который припарковал автомобиль около дома и ушел к клиенту. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

Инцидент произошел в Бугульме. Курьер ненадолго оставил машину и зашел в подъезд отдать заказ. На выходе его ждал взбешенный мужчина и после короткого разговора ударил доставщика по лицу. От удара курьер упал на асфальт, а злоумышленник сбежал.

Прохожие оказали курьеру помощь. По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что доставщик неправильно припарковал машину.

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