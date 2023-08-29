Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту 29 августа временно перекрыто. Об этом сообщил официальный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причина, по которой перекрыли мост, не называется.

Движение автомобилей по Крымскому мосту также перекрывалось утром 24 августа.

23 августа на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что дорога через Запорожскую область, ведущая в Крым, используется в полной мере, и проезжающие по ней выражают благодарность за ее строительство.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях президента Владимира Путина после атаки на Крымский мост.