ДТП с участием мусоровоза и фуры с пивом произошло на границе с Московской областью

Фура, перевозящая пиво, и мусоровоз столкнулись на границе Московской и Калужской областей, в результате пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

На видео с места происшествия заметно, что фура в результате ДТП была сильно повреждена. Рядом с местом аварии лежали вывалившиеся банки с алкоголем и мусор из второго грузовика.

Водителя фуры пришлось доставать из кузова. По данным источника, на место инцидента прибыла бригада скорой помощи. Врачи оценили состояние пострадавших как крайне тяжелое. На месте также работали спасатели от МЧС России и полицейские. Сотрудники правоохранительных органов будут выяснять причины и обстоятельства инцидента.

В начале июля в городе Чебаркуль Челябинской области мусоровоз врезался в дом. Отмечалось, что водителю мусоровоза стало плохо во время рабочей смены на улице Мира и его увезли в больницу на скорой. После этого помощник водителя, не имея прав, решил отогнать спецмашину с места, где ее оставили. Однако врезался в забор, ВАЗ-2120, а затем в пятиэтажный дом. На мужчину составили два протокола: за управление спецтранспортом без прав и повреждение дома.

Ранее водитель во дворе обстрелял мусоровозчика.