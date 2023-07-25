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«АвтоВАЗ» признал проблемы с комплектующими

«Известия»: «АвтоВАЗ» снова испытывает нехватку комплектующих

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Lada

Согласно неофициальным источникам, производство новой Lada Vesta NG было приостановлено. Тем не менее, «АвтоВАЗ» опровергает эту информацию, хотя признает наличие проблем с комплектующими. Дилеры, в свою очередь, жалуются на некомплектное поступление автомобилей Lada, которые они не могут выпустить на продажу. Газета «Известия» выпустила материал о ситуации.

По информации неофициального паблика автозавода в Тольятти, 24 июля производство Lada Vesta было приостановлено, а сотрудники приступили к досборке некомплектных автомобилей.

Однако, «АвтоВАЗ» быстро опроверг эту информацию. Представители завода заявили, что план производства Lada Vesta и отгрузки автомобилей в торговую сеть выполняется. Они также признали наличие проблем с комплектующими, но отметили, что это контролируемая ситуация.

Несмотря на это, дилеры жалуются на некомплектные поставки Lada Vesta. Ранее президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что до 70% автомобилей Lada Vesta, поступающих в автосалоны, являются некомплектными. Он отметил, что на этих автомобилях отсутствуют система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС и окантовка систем мультимедиа. Таким образом, хотя «АвтоВАЗ» выполняет план по отгрузке автомобилей, большинство из них не могут быть проданы.

Тем не менее, поставка некомплектных автомобилей дилерам имеет свою логику: после устранения недочетов, машины быстрее доставляются покупателям в регионах, удаленных от Тольятти.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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