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Мотоциклиста, наехавшего на девочку, нашли, потому что он был без шлема

В Иваново мотоциклиста, сбившего ребенка, нашли по камерам, несмотря на заклеенный номер

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В Иваново сотрудники полиции разыскали по камерам системы «Безопасный город» водителя мотоцикла, который наехал на 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Оказалось, что водитель заклеил регистрационные номера на мотоцикле. При этом он передвигался без мотошлема, что дало возможность зафиксировать его лицо», — отмечается в сообщении полиции.

Задержать 35-летнего подозреваемого удалось после звонка в полицию от гражданина, который указал предполагаемое место парковки мотоцикла. После этого мужчина, не имевший права управления мотоциклом, добровольно явился в ГИБДД.

Пострадавшая в результате ДТП девочка была госпитализирована с переломом. Оставление места ДТП мотоциклист объяснил шоком от произошедшего и страхом перед последствиями.

В отношении мужчины составлены семь протоколов за нарушение ПДД. За оставление места ДТП он арестован на пять суток.

Ранее в Москве автомобиль Maserati врезался в столб и стену здания, а также сбил женщину-пешехода.

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