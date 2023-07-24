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Грузовик перевернулся и засыпал трассу газовыми баллонами в Красноярском крае

МЧС предотвратило взрыв 60 газовых баллонов, вывалившихся из грузовика под Красноярском

В Красноярском крае в результате ДТП на проезжей части оказались 60 газовых баллонов. Об этом сообщает краевое ГУ МЧС России, которое опубликовало кадры с места происшествия.

По данным ведомства, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, машина перевернулась. 60 газовых баллонов выкатились из кузова грузовика на проезжую часть.

Пожарные не допустили разгерметизации баллонов с газом и собрали их на обочину, исключив опасность для других участников дорожного движения, рассказали в МЧС. Другие подробности ДТП, в том числе состояние водителя грузовика, не уточняются.

Ранее на трассе в Тамбовской области грузовик с 20 тоннами арбузов перевернулся и засыпал ягодами обочину.

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