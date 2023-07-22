Команда Свердловской области по велоспорту попала в аварию на челябинской трассе

Лесовоз и легковой автомобиль столкнулись под Челябинском. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента информационной политики Свердловской области. В аварии пострадали свердловские спортсмены-велосипедисты.

«По данным экстренных служб, ДТП с участием лесовоза и легкового автомобиля произошло 22 июля на 13 километре автодороги Кыштым — Большие Егусты. В результате аварии пострадали шесть человек, находившиеся на обочине дороги. Это члены команды Свердловской области по велоспорту и их тренер», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, угрозы для жизни нет. О том, что стало причиной аварии, не сообщается.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина проник на подземную парковку и разбил 20 автомобилей. Злоумышленник задержан.