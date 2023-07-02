У игрока хоккейного клуба СКА угнали автомобиль за 3 млн рублей

В Санкт-Петербурге у вратаря хоккейного клуба СКА Сергея Иванова угнали автомобиль Hyundai Tucson. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Трехлетний кроссовер Hyundai Tucson, стоимость которого оценивается в 3 млн рублей, стоял на парковке на улице Коллонтай. Утром 1 июля спортсмен проснулся, выглянул в окно и не обнаружил машину на своем месте.

Отмечается, что после после угона автомобиль фиксировали камеры видеонаблюдения на улицах Петербурга. Иванов обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.

19-летний Сергей Иванов — обладатель Кубка Харламова и победитель юношеских Олимпийских игр в 2020 году.

Ранее «Газета.Ru» написала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.