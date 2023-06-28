Двое мужчин на дороге избили и раздели третьего за замечание

В Челябинске двое мужчин избили прохожего за сделанное замечание и раздели его догола на обочине дороги. Об этом сообщает 74.ru.

На кадрах с места происшествия видно, что лежащего на земле человека двое мужчин избивают ногами, а затем снимают с него одежду. Водители проезжающих автомобилей возмущенно сигналят.

Один из очевидцев рассказал изданию, что нетрезвый мужчина сделал замечание двум прохожим, которые в ответ набросились на него и начали избивать. Свидетели вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь, избитый мужчина госпитализирован. Его обидчики скрылись.

Также стало известно, что в Челябинске водитель маршрутного такси распылил газовый баллончик на пассажира, который отказался платить за проезд. А в Казани пассажир такси избил женщину-водителя деревянной битой во время поездки, пострадавшая госпитализирована с сотрясением мозга.

Ранее в Красноярске неизвестный приставил нож к горлу девушки, забравшись в ее машину.