Полуголый пассажир проехал на капоте Lada в Челябинске

В Челябинске Госавтоинспекция составила четыре административных протокола на водителя ВАЗ-2110, который провез на капоте полуголого пассажира по городским улицам. Об этом сообщает 74.ru.

По данным издания, инцидент произошел на Университетской набережной. ГИБДД составила против 20-летнего водителя административные протоколы за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке и не застрахованным. Кроме того, водитель привлечен к ответственности за вождение без прав и перевозку пассажира вне салона.

На видеозаписи, снятой из другой машины и размещенной в Telegram-канале «Новости Челябинска», видно, что голый по пояс пассажир в шортах расположился на капоте Lada и держался за его кромку, в процессе дивжения активно жестикулируя одной рукой. Автомобиль с включенной аварийной сигнализацией опередил поток машин, а затем сместился в правый ряд.

В ГИБДД отметили, что привлеченный к ответственности водитель раскаялся в своем поступке.

Ранее стало известно, что в Челябинской области залетевший в машину шмель спровоцировал ДТП.