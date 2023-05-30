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Московских водителей предупредили об ограничении движения на юго-западе города

Дептранс: движение по Удальцова от Ленинского проспекта до Михаила Певцова перекрыли

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Pixabay

Движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова временно перекрыто. Об этом сообщили в столичном Дептрансе в Telegram-канале.

«Перекрыто движение по ул. Удальцова от Ленинского проспекта до ул. Михаила Певцова», — уточняется в публикации московского департамента.

В пресс-службе попросили автомобилистов Москвы выбирать пути объезда и учитывать при поездах в связи с ограничениями на юго-западе столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

Спецслужбы Москвы подтвердили информацию о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), в результате на подлете к столице удалось сбить несколько БПЛА.

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