Baza: золотая молодежь попала в аварию в Подмосковье

В районе подмосковного села Петрово-Дальнее опрокинулся автомобиль BMW, в котором ехали два молодых человека и три девушки. Все они являются детьми высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, машина опрокинулась набок, не вписавшись в поворот. В автомобиле ехали сын первого замглавы Следственного комитета РФ Эдуарда Кабурнеева Лавр Кабурнеев, дочь главы Минвостокразвития Алексея Чекункова Алина Чекункова. Также в машине находились Дарья Войнова (дочь начальника главного управления кадров Генпрокуратуры Валерия Войнова), Андрей Саркисян (сын основателя сети клиник «Доктор Мартин» Мартироса Саркисяна) и Анастасия Махмудова (дочь бизнесмена Искандера Махмудова).

Водитель и пассажиры автомобиля получили травмы, у Кабурнеева и Войновой выявлены переломы плеча, утверждает Baza.

Ранее стало известно, что в Башкирии куски бетона и кирпича разбили припаркованный автомобиль Kia Rio.