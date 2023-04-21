В США очевидцы сняли на видео наезд поезда на пикап, вылетевший на рельсы после ДТП

Поезд врезался в автомобиль, который оказался на путях после аварии в США. Об этом сообщает Telegram-канал »ДПС Владивосток».

Отмечается, что инцидент произошел в штате Техас. После ДТП пикап с прицепом оказался на железнодорожных путях. Ехавший грузовой поезд снес машину.

Человек, находившийся в пикапе, вовремя вышел и не пострадал. Есть один погибший в результате более раннего дорожно-транспортного происшествия, из-за которого пикап и вылетел на рельсы.

Ранее сообщалось, что водитель выжил в ДТП, в котором машину разорвало на части.