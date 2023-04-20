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Километровый затор образовался в Киеве во время проезда кортежа генсека НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Километровый автомобильный затор образовался в Киеве в четверг в связи с приездом генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

Отмечается, что украинские СМИ сообщили, что в Киев с визитом прибыл Столтенберг. Эту информацию подтвердили в пресс-службе НАТО. По данным агентства, автомобилисты в столице Украины отнеслись с пониманием к возникшим неудобствам, выходили из машин и приветствовали прибывшую делегацию.

Как отметили в агентстве, в Киеве для проезда делегации была перекрыта одна из улиц.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин во время поездки в ЛНР и Херсонскую область обратил внимание на то, что жители ездят на старых отечественных автомобилях.

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