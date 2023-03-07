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Прототип российского электрокара «Атом» покажут во второй половине 2023 года

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Презентация АТОМ

Функциональные прототипы российских электромобилей будут представлены в III квартале 2023 года. Об этом сообщили в Минцифры Татарстана, передает «Интерфакс».

Планируется, что в продуктовую линейку «Атом» войдут модели модели Duo и Family, а также версии для такси и доставки. Электромобили будут иметь запас хода до 500 км, максимальную скорость — 170 км/ч. Заявленная энергоэффективность электрокаров — 0,14 кВт/км. Предполагается, что продажи новинки начнутся в 2025 году.

Отмечается, что в команду «Атома» входят более 400 инженеров, конструкторов и IT-разработчиков. Головной офис компании находится в Набережных Челнах, также офисы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти и Нанкине (Китай).

По данным RTVI, «Атом» планирует потратить $20 млн на приобретение простаивающего завода Ford Motor Company в Набережных Челнах. Отмечалось, что автомобили получили название «Атом» после договоренностей с «Росатомом», который работает над заводом по производству батарей для электрокаров на территории Балтийской АЭС.

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