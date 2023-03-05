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В Башкирии нетрезвый водитель сбил женщину с двумя детьми

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Водитель на Volkswagen Polo сбил троих пешеходов в Башкирии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

«В Баймакском районе в десятом часу вечера на ул.Ирандык с. Мерясово 42-летний житель Челябинской области, управляя Volkswagen Polo, допустил наезд на трех пешеходов, двое из которых были дети. В результате происшествия 51-летняя женщина и 10-летний ребенок получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при освидетельствовании было установлено, что в момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина запрыгнул на капот автомобиля девушки и не давал проехать.

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