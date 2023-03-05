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В Москве на Калужском шоссе произошла авария с участием автобуса

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Автобус с рабочими, предварительно, попал в ДТП с участием КамАЗ в районе деревни Сосенки на Калужском шоссе. Об этом сообщает телеканал «360».

В аварии на столичной магистрали, по данным источника, пострадали три человека, ехавших в салоне автобуса.

Один из пострадавших отказался от госпитализации. Двух мужчин направят в городские больницы, так как у них зафиксировали травмы головы и живота.

В связи с аварией на Калужском шоссе начата проверка, движение транспорта временно ограничивалось.

Причина ДТП в городе в настоящий момент неизвестна, начата проверка.

Ранее прокуратура опубликовала видео с аварией в Саратове с пятью пострадавшими.

Также пять человек погибли в автомобильной аварии в Туве. По данным главы республики Владислава Ховалыга, виновный в ДТП водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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