В США перекрыли шоссе из-за перевернувшейся фуры с яйцами

В США, штат Вашингтон, в результате ДТП с грузовиком на шоссе высыпалось множество упаковок со свежими яйцами, сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел на шоссе I-90. На фотографиях с места происшествия виден лежачий на боку грузовик и большое количество разбросанных по дороге и обочине картонных коробок с битыми яйцами.

В результате ДТП движение по шоссе пришлось перекрыть на время уборки. Местные СМИ рассказали, что в аварию попал только один грузовик. Пострадал ли водитель, не уточняется. В полиции выясняют, по которой причине фура попала в ДТП.

Ранее сообщалось, что на МКАД перевернулась фура с тушами свиней, под Нижним Новгородом в ДТП попала фура с ананасами, а в Челябинской области после аварии с грузовиком на трассу высыпались сотни мандаринов.