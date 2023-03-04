Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США перекрыли шоссе из-за перевернувшейся фуры с яйцами

close
100%
Washington State Patrol

В США, штат Вашингтон, в результате ДТП с грузовиком на шоссе высыпалось множество упаковок со свежими яйцами, сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел на шоссе I-90. На фотографиях с места происшествия виден лежачий на боку грузовик и большое количество разбросанных по дороге и обочине картонных коробок с битыми яйцами.

В результате ДТП движение по шоссе пришлось перекрыть на время уборки. Местные СМИ рассказали, что в аварию попал только один грузовик. Пострадал ли водитель, не уточняется. В полиции выясняют, по которой причине фура попала в ДТП.

Ранее сообщалось, что на МКАД перевернулась фура с тушами свиней, под Нижним Новгородом в ДТП попала фура с ананасами, а в Челябинской области после аварии с грузовиком на трассу высыпались сотни мандаринов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть