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Водитель грузовика сжег свои вещи, чтобы не замерзнуть на трассе в ХМАО

Водителю грузовика пришлось сжечь свои вещи, чтобы продержаться на морозе до прибытия помощи, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Грузовик «КамАЗ» остановился на 53-м километре дороги »Нягань — Талинка» из-за поломки. Водитель не смог в одиночку починить машину и, чтобы согреться в -36°C, развел костер и кидал в него свои вещи.

Через какое-то время проезжающие мимо сотрудники ГИБДД заметили остановившийся «КамАЗ» и спасли мужчину. Водителя отогрели, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ГИБДД ХМАО-Югры в своем Telegram-канале призвала водителей ограничить выезды на дорогу, особенно на дальние расстояния. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории округа ожидаются низкие температуры воздуха около -30°C.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами заглох под Арзамасом из-за замерзшего топлива.

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