В Крыму представят электромобиль на базе УАЗ «Буханка»

Летом 2023 года в Крыму представят автомобиль УАЗ-452 «Буханка» с электродвигателем, сообщил агентству ТАСС председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

«Донором» взяли УАЗ «Буханку» для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобили. Подписано соглашение с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом», — объяснил он.

Разработкой проекта занимается научно-производственное предприятие «Элькафа», испытания машины планируется начать уже весной, рассказал Демурия. По его словам, испытания электромобиля планируется провести в условиях горного и степного Крыма в летних и зимних условиях. Создатели проекта собираются сертифицировать набор компонентов для переоборудования «Буханки» в электромобиль, чтобы поставлять их на российские автозаводы.

Предполагается, что в моторный отсек «Буханки» могут установить топливный генератор для увеличения запаса хода на случай, если электромобиль отправляется в места, где возможность зарядить батарею отсутствует. Для холодных регионов России возможна также установка топливного обогрева салона.

«В 2023 году будет презентация коммунальных электрических машин полностью отечественного производства. Степень локализации будет доходить до 95% и выше. Эти электромобили мы начнем продавать, причем не только на территории Крыма», — добавил Демурия.

Ранее сообщалось, что УАЗ планирует перевести свои модели на новую платформу.