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В результате аварии в турецком Диярбакыре пять человек погибли и 22 пострадали

Пять человек погибли и более 20 пострадали в ходе аварии, произошедшей с автобусом в турецком Диярбакыре. Об этом информировал канал TRT Haber.

«Согласно предварительным данным, пять человек, включая одного ребенка, погибли и 22 человека получили ранения в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Диярбакыре», — пояснил телеканал.

По одной из версий, водитель не справился с управлением транспортного средства из-за скользкой дороги после дождя.

Другие подробности ДТП с участием автобуса в Турции пока не приводятся.

На место происшествия прибыли экстренные ведомства, начато расследование обстоятельства аварии в Диярбакыре.

Ранее более 30 человек пострадали в аварии с участием автобуса в Турции.

Также в турецком городе Сивас произошло ДТП с участием свадебного автобуса. Авария случилась на трассе Сивас — Малать.

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