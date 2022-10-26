В Севастополе посетители ночного клуба устроили драку на проезжей части

В центре Севастополя посетители и охранники ночного клуба устроили массовую драку на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

Инцидент произошел на площади Ушакова. По версии охранников заведения, гости вели себя некультурно и пытались употреблять запрещенные вещества. В результате их вывели на улицу, но они устроили драку на проезжей части.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали 9 участников драки, а также автомобили, в которых те передвигались. О пострадавших в драке не сообщается.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге двух мужчин, которых подозревают в краже запчастей с каршеринговых автомобилей.