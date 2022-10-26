В Севастополе посетители ночного клуба устроили драку на проезжей части

В центре Севастополя посетители и охранники ночного клуба устроили массовую драку на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

Инцидент произошел на площади Ушакова. По версии охранников заведения, гости вели себя некультурно и пытались употреблять запрещенные вещества. В результате их вывели на улицу, но они устроили драку на проезжей части.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали 9 участников драки, а также автомобили, в которых те передвигались. О пострадавших в драке не сообщается.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге двух мужчин, которых подозревают в краже запчастей с каршеринговых автомобилей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть