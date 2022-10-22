В Краснодаре пассажир троллейбуса пожаловался на водителя за просмотр фильма за рулем

Житель Краснодара пожаловался на водителя троллейбуса, который смотрел фильм на смартфоне за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал «Чп Краснодара».

Судя по видео, водитель сидит за рулем троллейбуса и смотрит фильм во время движения. О том, по каким улицам Краснодара едет троллейбус, и с какой скоростью, непонятно. Как пояснил пассажир, который стал очевидцем происходящего, водитель не только смотрел кино, но и несколько раз отвлекался на телефонные звонки, хотя в салоне находились люди, за безопасность которых он отвечает.

Со слов пассажира, троллейбус принадлежит МУП КТТУ 2 Троллейбусного Депо. О том, будут ли приняты меры в отношении водителя неизвестно.

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