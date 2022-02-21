На авторынке не осталось «живых» автомобилей для бюджета в 500 тыс. рублей

Из-за подорожания автомобилей на «вторичке», ставшего следствием дефицита новых авто и ростом цен на них, сейчас «живую» подержанную машину найти очень непросто. Об этом «Газете.Ru» рассказал предприниматель Семен Диденко, профессионально занимающийся автоподбором.

По словам эксперта, сейчас труднее всего подыскать подходящий автомобиль в самом низком ценовом сегменте — до 500 тыс. рублей. Поэтому многие автоподборщики не могут гарантировать клиентам, что им удастся найти соответствующий критериям экземпляр.

«Нельзя сказать, что на рынке совсем остался один неликвид, но «живую» машину найти крайне сложно и она будет дорогой. Многие крупные компании, занимающиеся подбором, не берутся за поиск машины дешевле миллиона рублей. Я смотрю на ожидания клиента, понимает ли он, что заказывает, готов ли мириться с нюансами автомобиля, который удастся найти», — отметил Диденко.

В январе 2022 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 639,8 тыс. руб. Рост стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 60%, а в сравнении с декабрем 2021-го – 6,6%, сообщали эксперты «Авито Авто».

Почему участники рынка и автоподборщики советуют раньше июня подержанный автомобиль не покупать — читайте в материале «Газеты.Ru».