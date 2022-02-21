Инструктор рассказал о коварстве «мартовской» погоды для водителей

При весенних перепадах температур воздуха днем асфальт может быть мокрым, а в вечернее время суток покрыт льдом. Далеко не все автомобилисты готовы к таким условиям и могут допускать ошибки, создавая аварийные ситуации. Виталий Кабышев, шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control, рассказал «Газете.Ru» об опасности езды при таких дорожных условиях.

«Основная весенняя опасность связана с ростом средней и пиковой скорости в потоке и между светофорами. Водители начинают пребывать в режиме всеобщей неготовности к этим скоростям. Самое интересное, что дистанция между автомобилями становится меньше, при этом водители почему-то забывают, что тормозной путь зависит от квадрата скорости — двукратное увеличение скорости ведет к четырехкратному увеличению тормозного пути», — объяснил инструктор.

По словам эксперта, при таких условиях резкие маневры на скорости 75-80 км/ч могут привести к развитию динамического заноса, который может перерасти в ритмический занос. Динамический занос происходит из-за резких движений рулем (например, при экстренном смещении на соседнюю полосу) с поперечным скольжением задних колес и вращением автомобиля вокруг передних колес. При ритмическом возникают разнонаправленные заносы автомобиля, амплитуда которых может расти и приводить к полной потере курсовой устойчивости и развороту.

«Ритмический занос, «ритмика», это очень неприятное резонансное явление. К нему, как правило, никто не готов. Для 99,9% водителей, попадающих в «ритмику», это полная неожиданность. Чтобы не попасть в эту ситуацию, нужно знакомиться с динамикой движения на автомобиля в условиях полигона», — отметил Кабышев.

Автомобилистам также важно по максимуму обращать внимание на обстановку вокруг себя и стараться фиксировать дорожные условия на как можно дальнем расстоянии впереди от машины, отметил Кабышев. Шеф-инструктор посоветовал водителям держать дистанцию от впередиидущего автомобиля не менее трех секунд (в ГИБДД ранее рассказывали, как рассчитывается «правило трех секунд»).

«В вечернее время с переходом «в ноль» сырой, мокрый, темный и блестящий асфальт можно легко перепутать с черным льдом. В этом случае нужно не забывать «щупать» покрытие: кратковременное нажатие на педаль тормоза (конечно же, когда сзади никого нет), дает информацию о том, чего ждать от автомобиля в этой поездке. Если срабатывает система АБС или колеса кратковременно блокируются — это первый сигнал о том, что нужно снижать темп, увеличивать дистанцию и быть максимально аккуратным, действия должны быть плавными», — подытожил автоинструктор.